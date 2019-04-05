Субсидирование ипотеки по ставке 6% для семей с детьми распространили на весь срок действия

Премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.

Сейчас подобный ипотечный кредит выдается на 3 с половиной и 8 лет, пишут «Известия».

Для жителей Дальневосточного федерального округа при условии приобретения жилья на указанной территории ипотека будет выдаваться под 5% годовых. Если они приобретают недвижимость в сельской местности, то льготой можно воспользоваться при покупке не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заметил, что субсидирование ипотеки будет необходимо, если ставки по жилищным кредитам продолжат рост.