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АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам банка «Иваново»

09:49, 05.04.2019
АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам банка «Иваново»
Фото: pixabay.com

Выплаты клиентам банка «Иваново» начнутся не позднее 19 апреля. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует детальную информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.

Кроме того, для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Их отберут на конкурсной основе в срок не позднее 11 апреля.

Напомним, сегодня Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново». Кредитная организация систематически допускала нарушения нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов.

ЭкономикаБанки
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