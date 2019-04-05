Новости экономики

10:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»

08:43, 05.04.2019
Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»

ЦБ сообщил сегодня, 5 апреля, об отзыве лицензии у АО КБ «Иваново».

Согласно сообщению регулятора, кредитная организация систематически допускала нарушения нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов.

Также банк завышал стоимость имущества и занижал величину необходимых к формированию резервов.

«Осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», — говорится в сообщении Центробанка.

Нарушал банк «Иваново» и законы, регулирующие банковскую деятельность.

По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе Российской Федерации.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров