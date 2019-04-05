Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»
ЦБ сообщил сегодня, 5 апреля, об отзыве лицензии у АО КБ «Иваново».
Согласно сообщению регулятора, кредитная организация систематически допускала нарушения нормативных актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов.
Также банк завышал стоимость имущества и занижал величину необходимых к формированию резервов.
«Осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», — говорится в сообщении Центробанка.
Нарушал банк «Иваново» и законы, регулирующие банковскую деятельность.
По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе Российской Федерации.ЭкономикаБанки
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