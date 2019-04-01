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Росстат уточнил рост ВВП РФ в 2018 году

18:10, 01.04.2019 1
Росстат уточнил рост ВВП РФ в 2018 году
Фото: pixabay.com

По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%.

Как передает Росстат, в текущих ценах ВВП составил 103,8 трлн рублей. Также служба впервые опубликовала оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года — она составила 2,7%.

Ранее сообщалось, что объем ВВП России в 2018 году в текущих ценах превысил 100 трлн рублей впервые в истории — 103,6 трлн. Росстат отметил, что опубликованная оценка основывалась на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений, а также на предварительных расчетах основных макроэкономических показателей.

Экономика
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:49
    что значит впервые в истории превысил 103.6 триллионов... ну просядет рубль в три раза - превысит 300 триллионов... а был доллар по 80 копеек - какой был ВВП - тоже 15 триллионов долларов? Думаю, что больше..
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