Росстат уточнил рост ВВП РФ в 2018 году

По итогам 2018 года ВВП России вырос на 2,3%.

Как передает Росстат, в текущих ценах ВВП составил 103,8 трлн рублей. Также служба впервые опубликовала оценку роста ВВП в IV квартале 2018 года — она составила 2,7%.

Ранее сообщалось, что объем ВВП России в 2018 году в текущих ценах превысил 100 трлн рублей впервые в истории — 103,6 трлн. Росстат отметил, что опубликованная оценка основывалась на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений, а также на предварительных расчетах основных макроэкономических показателей.