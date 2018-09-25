Минпромторг поддержал выпуск генно-инженерной вакцины от гриппа в Кировской области

Минпромторг России одобрил заявку кластера биотехнологий Кировской области по реализации инвестиционного проекта по созданию генно-инженерной вакцины.

К 2021 году в регионе планируется изготовление более 12 млн доз вакцины от гриппа, ранее не производимой в России. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Максима Кочеткова.

Одним из новшеств вакцины станет отсутствие живых вирусов при ее производстве, благодаря чему препарат можно будет использовать для вакцинации людей, страдающих аллергией.

Напомним, ранее российские ученые начали разработку вакцины от рака кожи.