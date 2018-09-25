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Минпромторг поддержал выпуск генно-инженерной вакцины от гриппа в Кировской области

12:20, 25.09.2018
Минпромторг поддержал выпуск генно-инженерной вакцины от гриппа в Кировской области
Фото: pixabay.com

Минпромторг России одобрил заявку кластера биотехнологий Кировской области по реализации инвестиционного проекта по созданию генно-инженерной вакцины.

К 2021 году в регионе планируется изготовление более 12 млн доз вакцины от гриппа, ранее не производимой в России. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Максима Кочеткова.

Одним из новшеств вакцины станет отсутствие живых вирусов при ее производстве, благодаря чему препарат можно будет использовать для вакцинации людей, страдающих аллергией.

Напомним, ранее российские ученые начали разработку вакцины от рака кожи.

ОбществоМедицина Кировская область
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