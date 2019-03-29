В России завершились испытания современного зенитно-ракетного комплекса «Сосна»

Испытания зенитно-ракетного комплекса «Сосна» успешно прошли на территории России. Об этом заявил директор предприятия-разработчика системы КБ Точмаш имени Нудельмана Валерий Макеев.

По его словам, новейшие российские ЗРК отличаются эффективностью и точностью поражения воздушных целей, а также полной автоматизацией процесса работы и предельно малым временем реакции. При этом комплексы крайне «живучи» во время сражения, пишет «РИА Новости».

Кроме того, ЗРК «Сосна» могут стрелять с различных дистанциях с помощью лазерно-лучевой системой наведения: по дальности — до 10 километров, по высоте — до 5 километров.

На данный момент проводятся мероприятия по принятию ЗРК на вооружение российской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что снайперские винтовки «Точность» поступили на вооружение Росгвардии.