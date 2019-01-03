ЗАГС Казани назвал самые необычные имена 2018 года

В казанском управлении ЗАГС назвали самые необычные имена ушедшего года. Среди них можно выделить такие, как Потапий, Лионель, Тарзан, Рианна, Апполинария и Алена-Цветочек.

На минувшей неделе самыми молодыми мамами и папами стали казанцы 17 и 18 лет. Самой возрастной маме 44 года, самому зрелому отцу 58 лет, передает «АиФ-Казань».

Вместе с тем в число самых необычных мужских имен года также вошли: Теодор, Бриллиант, Фидель, Хамид, Асфат и Урал, сообщает e-kazan.ru.

Среди женских имен выделяются Айда, Герда, Музаяна, Фатима, Нажия, Нурия, Галиябану и Полина-Полина.