Роструд: 31% россиян пользуются соцсетями для работы

Треть жителей России (31%) заявили, что пользуются социальными сетями для работы. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов в интервью ТАСС.

По данным руководителя ведомства, 40% опрошенных рассказали, что в соцсетях ищут информацию, необходимую для работы. Каждый пятый респондент (21%) трудоустроился благодаря социальным сетям, 22% россиян считают соцсети удобным инструментом для поиска вакансий.

Большинство респондентов (58%) отметили, что доступ к соцсетям у них на работе открыт, у 18% полностью ограничен доступ. 21% пояснили, что заходит в рабочее время в соцсети, чтобы отвлечься, 10% — чтобы убить время.

Опрос проводился на портале Роструда «Работа в России» в марте 2019 года. В нем приняли участие 27 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство россиян доверяют российским телепрограммам.