СМИ: большинство россиян доверяют российским телепрограммам

Большинство россиян до сих пор доверяют телевидению. Опрос показал, что общественные телепередачи пользуются поддержкой 63% респондентов.

Наименьшее доверие вызывают зарубежные СМИ (3%) и телеграм-каналы (4%), пишут «Известия».

Исследование проводила группа ЦИРКОН при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Опрос охватил 2 600 человек в 33 регионах РФ.

Согласно опросу, новостям от друзей и знакомых доверяет 31% россиян, сообщениям от знакомых – 22%. Информацию из новостных агрегаторов в соцсетях достоверными считают 28% респондентов.

При этом исследователи подчеркнули разницу в восприятии у разных возрастных групп опрошенных. Например, в молодежной среде (от 18 до 24 лет) доверие к новостям «из телевизора» (44%) практически такое же, как к сообщениям из социальных сетей (40%) и новостных агрегаторов (43%).