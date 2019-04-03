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В Башкирии займутся качеством обучения национальному языку

19:49, 03.04.2019 1
В Башкирии займутся качеством обучения национальному языку
Фото: bashinform.ru

Глава Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что при ведомстве появится управление национального образования, сообщает «МедиаКорСеть».

Предполагается, что новое управление станет заниматься вопросами национального языкознания и филологического образования как на уровне общего и среднего профессионального образования, так и на уровне высшего образования. Хажин пояснил, что это будет вышестоящий орган национального образования в республике. В перспективе в управлении будут работать не менее 15 сотрудников.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров запустил флешмоб в поддержку родных языков. Он предложил прочесть стихотворение и выложить запись с хештегами #Туғантел и #Роднойязык.


ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:56
    очень правильное решение. ролные языки должны быть в регионах главнее . молодцы. Татарстану надо брать пример с соседей.
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