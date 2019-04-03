В Башкирии займутся качеством обучения национальному языку

Глава Министерства образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что при ведомстве появится управление национального образования, сообщает «МедиаКорСеть».

Предполагается, что новое управление станет заниматься вопросами национального языкознания и филологического образования как на уровне общего и среднего профессионального образования, так и на уровне высшего образования. Хажин пояснил, что это будет вышестоящий орган национального образования в республике. В перспективе в управлении будут работать не менее 15 сотрудников.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров запустил флешмоб в поддержку родных языков. Он предложил прочесть стихотворение и выложить запись с хештегами #Туғантел и #Роднойязык.



