ЦБ считает, что участие банков в системе быстрых платежей может снизить комиссии за эквайринг

Банк России предполагает, что подключение кредитных организаций к системе быстрых платежей поспособствует снижению комиссии за эквайринг, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Напомним, ранее Центробанк запустил Систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банков-участников проекта. О дате полноценного запуска сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, передает ТАСС. Система должна позволить клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Проект уже был запущен в тестовом режиме еще 28 января.