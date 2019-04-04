Илон Маск за две минуты потерял более $1 млрд

Основатель Tesla Илон Маск потерял $1,1 млрд в течение первых двух минут после открытий Нью-Йоркской биржи.

Это связано с паданием акций производителя электромобилей, сообщает Bloomberg. До этого компания отчиталась о рекордном снижении продаж на 31%. За первый квартал 2019 года компания продала 63 тыс. электромобилей, за аналогичный период прошлого года — более 90 тыс.

Ранее Маск взял ипотеку в банке Morgan Stanley на $61 млн для покупки четырех объектов недвижимости в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.