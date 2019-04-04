Белоруссия и Россия обсуждают продление срока кредита на строительство БелАЭС
Белоруссия обсуждает с Россией продление срока российского кредита на строительство БелАЭС. Об этом сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич.
По его словам, рассматривается вопрос увеличения срока кредита с 25 до 35 лет. Кроме того, белорусская сторона предлагает снизить ставку по кредиту.
«Эти предложения были сформулированы и направлены российской стороне, сейчас идет обсуждение», — цитирует Виктора Каранкевича «Белта».
Напомним, что в 2011 году Белоруссия и Россия заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд.
Ранее стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до $600 млн.ОбществоВласть
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