Белоруссия и Россия обсуждают продление срока кредита на строительство БелАЭС

Белоруссия обсуждает с Россией продление срока российского кредита на строительство БелАЭС. Об этом сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич.

По его словам, рассматривается вопрос увеличения срока кредита с 25 до 35 лет. Кроме того, белорусская сторона предлагает снизить ставку по кредиту.

«Эти предложения были сформулированы и направлены российской стороне, сейчас идет обсуждение», — цитирует Виктора Каранкевича «Белта».



Напомним, что в 2011 году Белоруссия и Россия заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере $10 млрд.

Ранее стало известно, что Россия предоставит Белоруссии государственный кредит в размере до $600 млн.