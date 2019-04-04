Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах. Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

По его словам, новый комплекс мер утвержден президентом России Владимиром Путиным.

Гребенки также рассказал, что будут ужесточены требования к отбору ЧОПов для охраны школ.

Кроме того, будут введены единые требования к охране учебных заведений, в том числе по оборудованию средствами тревожной сигнализации.

За два предыдущих года в 18 регионах РФ в школах и колледжах учащиеся совершили 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывных устройств. В результате было ранено 99 человек, 24 человека погибли, передает «Российская газета».

Ранее управление гражданской защиты Казани предложило снимать с рейсов городские автобусы, чтобы эвакуировать школьников с уроков из-за звонков о минировании.