В Нижегородской области потушили пожар на заводе
В Дзержинске Нижегородской области потушили пожар на заводе «Кристалл».
Как передает «РИА Новости», погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате взрыва оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ.
Инцидент произошел на заводе «Кристалл» в Дзержинске. От взрыва полностью разрушилось здание размером 15 на 12 метров. После взрыва начался пожар на площади 150 квадратных метров.Происшествия
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