В Нижегородской области потушили пожар на заводе

В Дзержинске Нижегородской области потушили пожар на заводе «Кристалл».

Как передает «РИА Новости», погибших и пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате взрыва оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ.

Инцидент произошел на заводе «Кристалл» в Дзержинске. От взрыва полностью разрушилось здание размером 15 на 12 метров. После взрыва начался пожар на площади 150 квадратных метров.