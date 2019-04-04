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В Нижегородской области потушили пожар на заводе

18:06, 04.04.2019
В Нижегородской области потушили пожар на заводе
Фото: скриншот vk.com/ovhdzr

В Дзержинске Нижегородской области потушили пожар на заводе «Кристалл».

Как передает «РИА Новости», погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате взрыва оказался полностью разрушен цех по производству взрывчатых веществ.

Инцидент произошел на заводе «Кристалл» в Дзержинске. От взрыва полностью разрушилось здание размером 15 на 12 метров. После взрыва начался пожар на площади 150 квадратных метров.

Происшествия
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