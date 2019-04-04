ВОЗ: средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет
С начала XXI века средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 2000 по 2016 год средняя продолжительность жизни выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет. Отмечается, что женщины живут дольше мужчин.
Продолжительность жизни зависит от таких показателей, как материальный достаток и уровень жизни в стране, пишет «РИА Новости».
Ранее глава Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в России составила более 73 лет.Общество
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