ВОЗ: средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет

С начала XXI века средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за период с 2000 по 2016 год средняя продолжительность жизни выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет. Отмечается, что женщины живут дольше мужчин.

Продолжительность жизни зависит от таких показателей, как материальный достаток и уровень жизни в стране, пишет «РИА Новости».

Ранее глава Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в России составила более 73 лет.