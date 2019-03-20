Главный гериатр Минздрава РФ: средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

Глава Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала, что в 2018 году средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.

По ее словам, этот показатель за год вырос на 0,8%, передает ТАСС.

Ткачева также напомнила, что к 2024 году поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.

«Решать эту задачу надо сразу во всех возрастных группах: надо снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте», — отметила глава РГНКЦ.

Напомним, что в 2017 году продолжительность жизни россиян увеличилась до исторического рекорда — 72,6 года.

