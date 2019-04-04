Ралли «Дакар» со следующего года будет проводиться в Саудовской Аравии

Ралли-марафон «Дакар» с 2020 года будет проходить в Саудовской Аравии. Организаторы гонок подписали со страной контракт на пять лет.

По данным Motorsport.com, «Дакар-2020» стартует в Эр-Рияде.

Стоит отметить, что последние десять гонок прошли в Южной Америке.



Напомним, в этом году экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2019» в зачете грузовиков. Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников.



С успешным выступлением команду «КАМАЗ-мастер» поздравили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.