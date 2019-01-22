Медведев поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил участников команды «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков.

«В многодневной гонке грузовиков команде «КАМАЗ-мастер» не было равных. На одной из сложнейших трасс «Дакар» вы выбрали правильную тактику, показали прекрасную спортивную подготовку, скорость, командное единство. Опередив многих сильных соперников, доказали, что умеете бороться до победного. Золото и серебро, завоеванные вами, стали заслуженными наградами», — приводит текст телеграммы ТАСС.

Медведев отметил, что высокий результат, который продемонстрировали российские экипажи, является победой не только отечественного автоспорта, но и машин компании КАМАЗ.

Напомним, экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2019» в зачете грузовиков. Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников.



С успешным выступлением команду «КАМАЗ-мастер» поздравили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов и президент России Владимир Путин.