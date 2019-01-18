Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар»

Президент России Владимир Путин направил поздравление российскому экипажу «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением на знаменитом «Дакаре». Наши экипажи в классе грузовиков по традиции являются признанными лидерами этого авторитетного и престижного ралли», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что заслуженное чемпионство экипажа стало результатом напряженной и слаженной работы всей команды — штурманов, пилотов, техников, а также болельщиков.

«И конечно, этот успех — по-особенному значимый, символичный подарок в год 50-летия завода «КАМАЗ», — добавил президент.

Накануне экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-рейда «Дакар-2019» в зачете грузовиков. Второе место в итоговой классификации занял еще один представитель «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников.



С успешным выступлением команду «КАМАЗ-мастер» поздравили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

