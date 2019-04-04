Росимущество: приватизация в России отстает от плана почти вдвое

По итогам 2018 года российский бюджет получил от программы приватизации 2,5 млрд рублей. Отставание от плана составляет более 50%.

Предполагалось, что за год государство выручит от программы 5,6 млрд рублей, рассказал глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе выступления на коллегии ведомства.

«Необходимо отметить наличие проблем в процессе выполнения программы приватизации в прошлом году. Неудовлетворительно была организована работа по достижению плановых показателей, предусмотренных в программе приватизации», — приводит его слова RNS.

Глава Росимущества отметил снижение спроса на госактивы.

«Одна из причин, повлиявших на результат продаж, — это снижение спроса на рынке и низкая инвестиционная привлекательность предлагаемых к продаже активов», — пояснил он.

Согласно материалам Росимущества, в 2018 году государство получило 174,2 млн рублей от распоряжения имуществом, 124,7 млн рублей — от реализации имущества и 49 млн рублей — от переработки имущества. По итогам продаж пакетов акций компаний в федеральный бюджет было перечислено 2,44 млрд рублей, следует из материалов Росимущества.

Ранее сообщалось, что Минземимущества Башкирии рассчитывает завершить приватизацию 15 унитарных госпредприятий до конца 2019 года. В прогнозный план вернулось «Республиканское управление капитального строительства».