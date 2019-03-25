Власти Башкирии рассчитывают завершить приватизацию совхоза «Рощинский» и управления капстроительства до конца года
Минземимущества Башкирии рассчитывает завершить приватизацию 15 унитарных госпредприятий до конца 2019 года. Среди предприятий — совхозы «Рощинский» и «Алексеевский», а также «Республиканское управление капитального строительства».
Согласно отчету министерства за 2018 год, передача предприятий в частные руки должна была завершиться раньше. Однако подготовка документов затянулась, пишет «Коммерсант».
В числе приватизируемых ГУПов:
- ГУП «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса»;
- «Издательский дом «Республика Башкортостан» (находится в процедуре банкротства);
- МТС «Зауралье» и МТС «Центральная»;
- санаторий «Якты-куль»;
- «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»;
- «Башкирдортранспроект»;
- совхозы «Рощинский» и «Алексеевский»;
- «Республиканское управление капитального строительства».
Первый этап приватизации унитарных предприятий предполагает их преобразование в общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества со 100%-ным участием республики.
Ранее сообщалось, что Минземимущества РБ исключило из плана приватизации управление капстроительства.ОбществоВласть Башкортостан
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