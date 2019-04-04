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К лету 2019 года состоится международная экспертиза проекта мусоросжигательного завода в Татарстане

13:19, 04.04.2019 1
К лету 2019 года состоится международная экспертиза проекта мусоросжигательного завода в Татарстане
Фото: Максим Платонов

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что к лету 2019 года будет проведена экспертиза проекта строительства мусоросжигательного завода в Татарстане с участием международных специалистов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что министерство экологии сформировало пул из нескольких международных экспертов.

— Сейчас будет еще одна экспертиза, уже наша, по проекту этого завода, — добавила Галимова.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу в Нижнем Новгороде утвердил положительное заключение комиссии государственной экологической экспертизы проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:21
    Казахи точно дадут добро.
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