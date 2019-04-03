Росприроднадзор одобрил строительство МСЗ в Татарстане

Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу в Нижнем Новгороде утвердил положительное заключение комиссии государственной экологической экспертизы проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью.

При этом сам текст заключения на официальном сайте ведомства пока не опубликован.

Напомним, ранее общественная организация «Принципъ» провела общественную экологическую экспертизу проекта МСЗ в Татарстане по просьбе жителей Казани и Осиново.

Комиссия пришла к выводу, что проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов.

Эксперты поставили под сомнение «возможность непрерывной безаварийной работы завода». Также они считают, что уровень воздействия на окружающую среду сильно занижен.