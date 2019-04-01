Спортсмены ТГК-16 сыграли в четвертьфинале кубка Казани по мини-футболу

14:20, 01.04.2019 Сюжет: ОАО «ТГК-16» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 9
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Накануне, 31 марта, в СК «Олимпиец» прошел четвертьфинала кубка Казани по мини-футболу под эгидой Федерации мини-футбола Казани (ФМФК). Среди сильнейших спортивных команд промышленных предприятий республики выступила команда «Энергия» компании ТГК-16. Энергетики сыграли с казанским «Ирбисом».

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