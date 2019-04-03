Власти Венесуэлы лишили Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности.

Иммунитет ему был положен по статусу как члену парламенту и спикеру Национальной ассамблеи страны. По словам председателя НУС Диосдадо Кабельо, преследование Гуаидо по закону официально санкционировано.

Сам оппозиционер подчеркнул, что собрание не имеет юридических оснований для лишения его неприкосновенности, сравнив режим Венесуэлы с современной инквизицией, передает Reuters.

Ранее Хуану Гуаидо запретили спикеру парламента и главе оппозиции занимать госдолжности на протяжении 15 лет.

Напомним, Гуаидо назначил на 6 апреля операцию «Свобода» по свержению действующего главы государства Николаса Мадуро.