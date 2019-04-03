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ЦИК Украины не может огласить результаты выборов президента из-за одного участка

21:53, 03.04.2019
ЦИК Украины не может огласить результаты выборов президента из-за одного участка
Фото: pixabay.com

Центральная избирательная комиссия Украины не может подвести итоги выборов президента из-за того, что один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах голосования.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Евгений Радченко, с этой ситуацией сечас разбирается еще один зампред, пишет «Укринформ».

После обработки 99,99% электронных протоколов лидирует Владимир Зеленский (30,24% голосов). Далее идет Петр Порошенко (15,95% голосов).

Ранее социологи предсказали победу Зеленского во втором туре выборов президента Украины.

ОбществоВласть
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