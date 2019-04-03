Социологи предсказали победу Зеленского во втором туре выборов президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу, за него проголосуют 49,4% украинцев. Об этом говорится в результатах экзитпола телеканалов «112 Украина» и NewsOne, опубликованных на сайте центра «Социальный мониторинг».

Действующий глава Украины Петр Порошенко во втором туре наберет 19,8%.



Еще 19,2% опрошенных затруднились ответить, а 11,6% и вовсе не будут голосовать.

В опросе приняли участие более 29,5 тысячи избирателей на выходе с 500 избирательных участков в день первого тура выборов.

Ранее сообщалось, что после обработки 95% бюллетеней кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов с 30,24% голосов. За Петра Порошенко свои голоса отдали 15,94% избирателей Украины.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.