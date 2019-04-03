Украинский завод декоммунизировал хлеб

Николаевский хлебзавод, расположенный на Украине, изменил название хлеба «Стахановский» на «Галицкий» в рамках декоммунизации.

Как сообщают «Новости-N», сменить название рекомендовали местные власти.

«В частности, они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич — начальник сектора социалистического соревнования… они нам целое письмо прислали по этому поводу», — приводит издание сообщение хлебзавода.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело в отношении главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича. Он подозревается в реабилитации нацизма.

Так, он заявлял о необходимости «быстро и решительно» проводить декоммунизацию в Крыму и на Донбассе.