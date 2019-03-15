Володин заявил, что Украина должна компенсировать Крыму потери за 25 лет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украина должна компенсировать Крыму потери за то, что в течение 25 лет проводила там «разрушительную» политику.

Он предложил поручить профильным комитетам ГД совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за то время, пока полуостров был в составе Украины. После этого Россия собирается обязать украинские власти выплатить эту сумму, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к России 18 марта.

В этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Россия признала независимость республики, провозглашенной на основании Декларации о независимости и результатов референдума, и подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России.