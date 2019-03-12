В число регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ вошли Пермский край, Самарская и Оренбургская области

В десятку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ вошли три региона ПФО: Самарская и Оренбургская области, а также Пермский край.

Согласно данным региональных служб статистики, в Прикамье смертность от этой болезни составила 33,8 человека на 100 тысяч населения. При этом за год показатель вырос на 10%, пишет РБК.

Самарская область наоборот выбыла из тройки лидеров этого антирейтинга. Смертность от ВИЧ в регионе сократилась на 18%, до показателя 32,3 человека на 100 тысяч населения.

Оренбургская область также показала рост на 4%. В 2018 году смертность зафиксирована на уровне 25,7 человека на 100 тысяч населения.

Лидерами по числу умерших от ВИЧ за 2018 год стали Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.

Официальных данных по смертности во всей стране за 2018 год пока нет.