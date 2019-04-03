«Дело Калви» вошло в раздел «риски» проспектов российских компаний

Дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вошло в раздел «риски» в проспектах к размещению ценных бумаг российских эмитентов.

Так, про дело «дело Калви» упомянула в своем проспекте группа «Черкизово».

«Сообщение о задержании Калви спровоцировало негативную реакцию международного инвестиционного сообщества и вызвало целый ряд призывов к его немедленному освобождению», — говорится в документе.

Отмечается, что арест Калви и другие события могут усилить негативное настроение инвесторов в отношении России, увеличить отток капитала и ухудшить деловой и инвестиционный климат в РФ, пишет «Интерфакс».

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. На следующий день он был арестован. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Заявителем стал акционер банка Шерзод Юсупов.

В защиту предпринимателя выступили многие крупные фигуры в стране. О необходимости решить конфликт в арбитраже говорили и бизнес-омбудсмен Борис Титов, и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Также за Калви поручился глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс.