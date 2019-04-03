Минтранс РФ отказался от идеи ограничить размеры ручной клади

Министерство транспорта России отказалось от идеи вводить ограничение размеров ручной клади при авиаперелетах.

«Мы изучали эту возможность — ввести какие-то габариты. Это практически невозможно. Технологически невозможно», — сказал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, его слова приводит ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что пришло бы вводить размер габарита ручной клади под каждое воздушное судно, так как их модификаций существует много.

Ранее в марте сообщалось, что Минтранс изучает возможность ограничения минимального размера ручной клади исходя из критериев допустимой нагрузки на багажные полки в салоне самолета.

Например, для самолетов вместимостью более 98 пассажиров могут ввести габариты по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не менее 115 см.