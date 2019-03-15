Минтранс рассматривает возможность ограничения минимального размера ручной клади

Минтранс изучает возможность ограничения минимального размера ручной клади, исходя из критериев допустимой нагрузки на багажные полки в салоне самолета, сообщает ТАСС.

Например, для самолетов вместимостью более 98 пассажиров могут ввести габариты по сумме трех измерений (длина, высота и ширина) не менее 115 см.

Напомним, ранее сообщалось, что Ространснадзор предписал авиакомпании «Победа» ликвидировать нарушения по правилам перевозки ручной клади. Минтранс попросил, чтобы ведомство проверило нормы перевозчика. Если же предписания не будут выполнены, то в отношении перевозчика применят меры административного воздействия. Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ попросило проверить законность новых правил провоза ручной клади авиакомпании «Победа».