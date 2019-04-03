В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей

Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь. Об этом говорится в исследовании Росстата, которое проводилось с помощью личного опроса людей старше 15 лет.



Из результатов опроса следует, что россияне не ходят к врачам из-за нехватки времени или из-за уверенности, что им не окажут качественную помощь. При этом половина тех, кто заболел и не дошел до медицинской организации, занимались самолечением.



Жители Севастополя, Кировской и Костромской областей и Удмуртии чаще других отказываются от посещения врача.



В Пензенской, Новгородской, Саратовской областях и в Татарстане более 9% опрошенных заявили, что до больниц сложно добраться.



Чаще других к врачам за помощью обращаются жители Калмыкии и Чечни. Здесь только 4% и 6,3% опрошенных заявили, что не пойдут к врачу в случае болезни, передает РБК.



Ранее в Следственном комитете России рассказали, что за 2018 год в стране на 24 процента выросло число уголовных дел о врачебных ошибках.