Нижегородская компания предъявила иск к «Татфлоту»

ООО «Феррум» из Нижнего Новгорода подало в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО «Судоходная компания «Татфлот».

Заявление подано 6 марта и пока не принято к рассмотрению. Сумма требований составила 1 188 461,58 рубля, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее стало известно, что 386 работников АО «Татфлот» не получили зарплату, долг перед ними составил 96 млн рублей.

За 2018 год сотрудникам прокуратуры удалось защитить права 23 тысяч человек, которым погасили зарплату на общую сумму 596 млн рублей.