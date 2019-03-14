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Экономика

«Татфлот» частично погасил долги по зарплате на сумму более 70 млн рублей

19:12, 14.03.2019
«Татфлот» частично погасил долги по зарплате на сумму более 70 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Александр Шакиров

АО «Судоходная компания «Татфлот» частично погасило задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Акционерное общество выплатило 75,3 млн рублей 1422 работникам.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО «Феррум» из Нижнего Новгорода подало в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому АО «Судоходная компания «Татфлот». Заявление подано 6 марта. Сумма требований составила 1 188 461,58 рубля, следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стало известно, что 386 работников АО «Татфлот» не получили зарплату, долг перед ними составил 96 млн рублей.

ЭкономикаФинансыОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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