Новости общества

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Март 2019 года в России стал одним из самых теплых в истории

13:54, 03.04.2019 1
Март 2019 года в России стал одним из самых теплых в истории
Фото: meteoinfo.ru

Гидрометцентр России сообщил, что март 2019 года на территории нашей страны оказался одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

«Завершившийся март в России — третий самый теплый в метеорологической летописи», — рассказали в Гидрометцентре России.

В Сибири среднемесячная температура достигла абсолютного максимума за всю историю наблюдений. На Урале она показала второе, а в Поволжье — третье значение с 1891 года.

Рекорды максимальной температуры также зафиксированы в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Заполярье, на Чукотке и в Центральной России.

Ранее зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Чумаков рассказал, что глобальное потепление в России идет ускоренными темпами и в 2,5 раза превосходит этот показатель в мировом масштабе.

Общество
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Наталией Орловой, главным экономистом Альфа-Банка

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров