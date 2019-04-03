Март 2019 года в России стал одним из самых теплых в истории

Гидрометцентр России сообщил, что март 2019 года на территории нашей страны оказался одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

«Завершившийся март в России — третий самый теплый в метеорологической летописи», — рассказали в Гидрометцентре России.

В Сибири среднемесячная температура достигла абсолютного максимума за всю историю наблюдений. На Урале она показала второе, а в Поволжье — третье значение с 1891 года.

Рекорды максимальной температуры также зафиксированы в Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, в Заполярье, на Чукотке и в Центральной России.

Ранее зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Чумаков рассказал, что глобальное потепление в России идет ускоренными темпами и в 2,5 раза превосходит этот показатель в мировом масштабе.