В постпредстве России при ООН рассказали об ускоренных темпах потепления климата страны

Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Чумаков рассказал, что глобальное потепление в России идет ускоренными темпами и в 2,5 превосходит этого показателя в мировом масштабе.

Он отметил, что потепление климата скажется на природных и хозяйственных системах, а также населении страны.

По словам Чумакова, сейчас в России разрабатывается национальный план, в котором будут прописаны основы дальнейшего развития страны в условиях изменения климата, передает "РИА Новости".

Ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на пресс-конференции заявил, что в Татарстане продолжает расти среднегодовая температура. По его словам, за последние десять лет этот показатель вырос на 0,32 градуса. Такие темпы наблюдаются с 1951 года.