Центробанк: конкуренция по ОСАГО обострилась

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Банк России отметил рост конкуренции между страховщиками после расширения тарифного коридора ОСАГО. Регулятор опасается, что обострившаяся борьба за клиента может пошатнуть финансовую устойчивость компаний.

«В настоящее время мы очень серьезно мониторим тарифы страховых компаний по ОСАГО и действительно видим, что уровень конкуренции существенно возрос. И задача регулятора — следить за этой ситуацией, чтобы борьба за клиента не привела к тому, что собираемые премии не отвечают размеру производимых выплат и таким образом ведут к неустойчивости страховых компаний», — передает ТАСС слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

В то же время он сказал, что не наблюдает демпинга цен, о котором ранее сообщал глава «Ингосстраха» Михаил Волков.

Напомним, что в начале января была проведена так называемая «реформа ЦБ». Она расширила коридор базового тарифа на 20% в обе стороны. Татарстан стал одним из регионов-лидеров по снижению страховой премии после этого изменения.

«Реальное время» провело анализ рынка страхования РТ по итогам 2018 года. В республике выплаты не просто показали более плохую динамику, чем премии. Они снизились сразу на 20%.