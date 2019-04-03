Министр промышленности РФ уже пересел на Aurus

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров начал использовать для поездок российский премиальный автомобиль Aurus. Он пересел на люксовое авто менее месяца назад.

Сегодня министр прибыл на Aurus на церемонию открытия завода Mercedes в Подмосковье, передает «РИА Новости».

Информацию о том, что теперь Мантуров пользуется российским автомобилем премиум-класса, подтвердила его представитель.

Напомним, что Мантуров лично следит за проектом и рассказывал, когда может начаться серийное производство Aurus.

Бренд Aurus используется для обозначения машин проекта «Кортеж», разработанных для первых лиц государства. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей. Планируется, что сборка автомобилей будет проводиться в Татарстане.