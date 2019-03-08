Денис Мантуров озвучил, когда может начаться серийное производство Aurus в «Алабуге»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда может начаться серийное производство автомобиля класса «люкс» Aurus в «Алабуге», сообщает «РИА-Новости».

— Нам нужно по-любому время до конца следующего года, чтобы начать серийное производство. И это в лучшем случае — мы очень стараемся, чтобы это был ноябрь — декабрь следующего года, чтобы уже стартовало производство в «Алабуге», — высказал Мантуров.

Напомним, ранее сообщалось, что на 89-м Женевском международном автосалоне состоялась европейская презентация российского бренда Aurus. Были представлены две модели — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700. Причем последний автомобиль находится под стеклом, а доступ к седану имеют все.



