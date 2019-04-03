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Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию

12:49, 03.04.2019
Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ.

При этом под действие запрета не подпадают полеты для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

Отмечается, что такой шаг властей страны связан с тем, что кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук посетили Москву.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что для перелета в Россию они смогли «воспользоваться лазейкой в законодательстве», передает ТАСС.

Напомним, что с октября 2015 года между Россией и Украиной действует запрет на полеты авиакомпаний между двумя странами.

В прошлом году на Украине также предлагали запретить железнодорожное сообщение с Россией.

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