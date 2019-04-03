Украина запретила любые прямые авиаперелеты в Россию
Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ.
При этом под действие запрета не подпадают полеты для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.
Отмечается, что такой шаг властей страны связан с тем, что кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук посетили Москву.
Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что для перелета в Россию они смогли «воспользоваться лазейкой в законодательстве», передает ТАСС.
Напомним, что с октября 2015 года между Россией и Украиной действует запрет на полеты авиакомпаний между двумя странами.
В прошлом году на Украине также предлагали запретить железнодорожное сообщение с Россией.ОбществоВласть
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