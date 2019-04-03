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Жителя Татарстана будут судить за вывод 62 млн рублей за границу под видом закупки лампочек в Китае

12:26, 03.04.2019
Жителя Татарстана будут судить за вывод 62 млн рублей за границу под видом закупки лампочек в Китае
Фото: "Реальное время"

За совершение валютных операций по подложным документам в Татарстане судят уроженца Узбекистана, проживавшего в Набережных Челнах. По версии следствия, он за два года незаконно вывел за рубеж 62 млн рублей по подложным контрактам на поставку лампочек с вымышленной китайской фирмой.

Сегодня об этом было объявлено на пресс-конференции в МВД Татарстана. По мнению заместителя министра — начальника Главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака, такие дела подрывают экономическую безопасность страны.

По словам Изаака, за прошлый год в России было направлено в суд всего 20 дел по этой редкой статье — 193.1 УК РФ. В Татарстане расследование велось сотрудниками полиции Тукаевского района.

ПроисшествияЭкономикаФинансыОбществоБизнес Татарстан
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