Минниханов в Дании обсудил развитие сотрудничества с компанией «Данфосс»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с руководством компании «Данфосс» во главе с президентом компании Ларсом Твином.

Предметом беседы стали вопросы дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи представители «Данфосс» заявили, что видят Татарстан ключевым партнером для своего дальнейшего развития в России.

Ларс Твин, в частности, подробно рассказал о проекте «умных» сетей и о внедрении «умной тепловой сети» в Набережных Челнах.

Минниханов, в свою очередь, поручил провести совещание по вопросу изучения проекта с участием представителей Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, администрации Казани и Набережных Челнов, Комитета по тарифам и других ведомств, передает пресс-служба президента РТ.

Также Минниханов встретился с руководством Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию. Ожидается, что в июне датская делегация посетит Татарстан с ответным визитом для изучения возможностей региона.



Ранее президент РТ принял участие в круглом столе «Татарстан — Дания», в ходе которого призвал датский бизнес к сотрудничеству с республикой.