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Минниханов в Дании обсудил развитие сотрудничества с компанией «Данфосс»

12:20, 03.04.2019
Минниханов в Дании обсудил развитие сотрудничества с компанией «Данфосс»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с руководством компании «Данфосс» во главе с президентом компании Ларсом Твином.

Предметом беседы стали вопросы дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи представители «Данфосс» заявили, что видят Татарстан ключевым партнером для своего дальнейшего развития в России.

Ларс Твин, в частности, подробно рассказал о проекте «умных» сетей и о внедрении «умной тепловой сети» в Набережных Челнах.

Минниханов, в свою очередь, поручил провести совещание по вопросу изучения проекта с участием представителей Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, администрации Казани и Набережных Челнов, Комитета по тарифам и других ведомств, передает пресс-служба президента РТ.

Также Минниханов встретился с руководством Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию. Ожидается, что в июне датская делегация посетит Татарстан с ответным визитом для изучения возможностей региона.

Ранее президент РТ принял участие в круглом столе «Татарстан — Дания», в ходе которого призвал датский бизнес к сотрудничеству с республикой.

ОбществоВласть Татарстан
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