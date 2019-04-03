Минниханов: «Мы заинтересованы в привлечении датского бизнеса и капитала в Татарстан»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Копенгагене (Дания) принял участие в круглом столе «Татарстан — Дания».

«Мы заинтересованы в привлечении датского бизнеса и капитала в Татарстан, готовы оказывать ему всяческое содействие», — сказал президент РТ, выступая перед участниками круглого стола.

Минниханов выразил надежду, что в ходе обсуждения будут определены новые направления для взаимодействия и достигнуты договоренности о совместных проектах, передает пресс-служба президента РТ.

По словам Минниханова, датский бизнес уже успешно представлен в Татарстане. В регионе применяют оборудование компании «Данфосс», а также сотрудничают с компанией «Хальдор Топсе». Президент РТ также напомнил, что в 2012 году в ОЭЗ «Алабуга» компания «Роквул» открыла один из крупнейших в Европе заводов по производству негорючих материалов.

Напомним, что сегодня Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Данию. После завершения круглого стола президент РТ побывает на заводе Amager Bakke, сочетающем в себе мусороперерабатывающее предприятие, ТЭЦ и парк активного отдыха.