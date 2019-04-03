Татарстан и Томская область заключили соглашение в сфере туризма

Сегодня глава департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк и председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в Томске, куда Сергей Иванов прибыл с рабочим визитом.

В ходе поездки в Томскую область Сергей Иванов познакомится с туристической инфраструктурой региона, а завтра, 4 апреля, примет участие в круглом столе, на котором состоится презентация туристского потенциала Татарстана для туроператоров Томской области.

Кроме того, участники круглого стола обсудят перспективы сотрудничества и план мероприятий в рамках подписанного сегодня соглашения, передает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.



Ранее Сергей Иванов рассказал, что Республика Татарстан в рамках федеральной целевой программы будет ежегодно получать финансирование в размере 1 млрд рублей на развитие туристических кластеров.