Татарстан в рамках ФЦП ежегодно будет получать по 1 млрд рублей на развитие туристических кластеров

Республика Татарстан в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)» будет ежегодно получать финансирование в размере 1 млрд рублей на развитие туристических кластеров. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, отвечая на вопрос «Реального времени».

Ранее стало известно, что правительство РФ в 2021 году направит на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера «Волжская Булгария» в Татарстане 331 млн рублей.

Также средства будут выделены на еще четыре туристических кластера в регионах Приволжского федерального округа.