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Промышленность

Зеленодольский завод им. Горького может создать совместное производство с заводом из Казахстана

11:52, 03.04.2019
Зеленодольский завод им. Горького может создать совместное производство с заводом из Казахстана
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод им. Горького планирует создать совместное производство с АО «Уральский завод «Зенит» в Казахстане.

По словам генерального консула Казахстана в Казани Еркина Тукумова, в прошлом году в Казахстан приезжал президент РТ Рустам Минниханов. Во время визита он ознакомился с деятельностью предприятия.

Тукумов также подчеркнул, что создание совместного производства — это длительный процесс, потому что речь идет о продукции военного назначения, передает ИА «Татар-информ».

АО «Уральский завод «Зенит» создано в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Предприятие производит катера и корабли в рамках гособоронзаказа, а также проводит их ремонт и модернизацию.

Напомним, что 15 марта США ввели ограничительные меры в отношении Зеленодольского завода им. Горького.

ПромышленностьОПК Татарстан
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