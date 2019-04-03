Зеленодольский завод им. Горького может создать совместное производство с заводом из Казахстана

Зеленодольский завод им. Горького планирует создать совместное производство с АО «Уральский завод «Зенит» в Казахстане.

По словам генерального консула Казахстана в Казани Еркина Тукумова, в прошлом году в Казахстан приезжал президент РТ Рустам Минниханов. Во время визита он ознакомился с деятельностью предприятия.

Тукумов также подчеркнул, что создание совместного производства — это длительный процесс, потому что речь идет о продукции военного назначения, передает ИА «Татар-информ».

АО «Уральский завод «Зенит» создано в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Предприятие производит катера и корабли в рамках гособоронзаказа, а также проводит их ремонт и модернизацию.



Напомним, что 15 марта США ввели ограничительные меры в отношении Зеленодольского завода им. Горького.