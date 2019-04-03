Пенсионный фонд России отменил бумажные СНИЛС

В Пенсионном фонде России сообщили об отмене бумажных страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

В ведомстве отметили, что для всех, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета. По нему можно будет получать различные услуги без предоставления бумажного документа.

Отмечается, что отныне вся необходимая информация будет храниться в электронном виде.

Бумажные справки с информацией можно будет получить в клиентской службе или управлении Пенсионного фонда. Ранее выданные свидетельства менять не нужно, пишет «РИА Новости».

Нововведения не скажутся на пенсионном обеспечении.

Напомним, в 2020 году в России запустят тестирование электронных трудовых книжек.